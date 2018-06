Amnesty-Ehrenvorsitzender bleibt in türkischer Haft

Trotz internationaler Proteste muss der seit mehr als einem Jahr inhaftierte Amnesty-Ehrenvorsitzende in der Türkei in Untersuchungshaft bleiben. Das entschied nach Angaben von Amnesty-International am Donnerstag das Gericht in Istanbul bei der Fortsetzung der Verhandlung gegen Taner Kilic.

“Diese Ungerechtigkeit ist nicht akzeptabel”, erklärte Amnesty via Twitter. “Menschenrechte zu verteidigen, kann kein Verbrechen sein.”

Kilic ist seit mehr als einem Jahr im westtürkischen Izmir inhaftiert. Gegen ihn und zehn weitere Menschenrechtler läuft ein Verfahren wegen Terrorvorwürfen in Istanbul. Unter den Angeklagten sind auch der Deutsche Peter Steudtner und sein schwedischer Kollege Ali Gharavi. Zum Prozessauftakt am 25. Oktober hatte das Gericht alle Angeklagten bis auf Kilic aus der U-Haft entlassen. Steudtner und Gharavi reisten daraufhin aus und nehmen nicht mehr an der Fortsetzung des Verfahrens teil.

Den insgesamt elf Menschenrechtlern werden “Mitgliedschaft in einer bewaffneten Terrororganisation” beziehungsweise Terrorunterstützung vorgeworfen, worauf bis zu 15 Jahre Haft stehen. Der Prozess wird am 7. November fortgesetzt.

Die Staatsanwaltschaft wirft Kilic unter anderem vor, die Verschlüsselungs-App Bylock benutzt zu haben. Damit sollen sich Putschisten während des Putschversuchs vom Juli 2016 verständigt haben. Nach Angaben von Amnesty International zeigen zwei Polizeiberichte, dass Kilic die App nie heruntergeladen habe. Mehrere Menschenrechtsorganisationen hatten vor der Fortsetzung der Verhandlung erklärt, dass die Staatsanwaltschaft “keinerlei Beweise” habe und die Freilassung Kilic’s gefordert.

Steudtner, Gharavi und acht türkische Menschenrechtler waren am 5. Juli vergangenen Jahres bei einem Workshop auf der Insel Büyükada vor der Küste Istanbuls unter Terrorverdacht festgenommen worden. Kilic war bereits im Juni 2017 in Izmir in Untersuchungshaft genommen worden, sein Fall wurde der Anklageschrift gegen die anderen Menschenrechtler vor Beginn des Verfahrens hinzugefügt.

Neben Steudtner waren im vergangenen Jahr noch die Journalistin Mesale Tolu und der “Welt”-Welt Korrespondent Deniz Yücel in der Türkei inhaftiert. Tolu war im Dezember, Yücel im Februar aus der Untersuchungshaft entlassen worden. Er reiste daraufhin aus. Der Prozess wegen Terrorvorwürfen gegen Yücel beginnt am 28. Juni. Die deutsche Bundesregierung fordert nach wie vor die Freilassung mehrerer Deutscher in türkischer Untersuchungshaft.