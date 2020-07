American Football: Die 10 wertvollsten Teams der NFL

Die NFL-Teams gehören zu den wertvollsten Sportteams der Welt, doch wer hat innerhalb der US-amerikanischen Profiliga die Nase vorne?

Die TOP TEN

10: Philadelphia Eagles - 3,05 Mrd. $

9: Houston Texans - 3,1 Mrd. $

8: New York Jets - 3,2 Mrd. $

7: Washington Redskins - 3,4 Mrd. $

6: Chicago Bears - 3,45 Mrd. $

5: San Francisco 49ers - 3,5 Mrd. $

4: Los Angeles Rams - 3,8 Mrd. $

3: New York Giants - 3,9 Mrd. $

Die New York Giants wurden 1925 in New York von Tim Mara mit nur 500 US-Dollar gegründet und haben sich mittlerweile zu einem milliardenschweren Team entwickelt. Die Mannschaft konnte insgesamt acht NFL-Meisterschaftstitel holen: Vier vor der Einführung des Super Bowls (1927, 1934, 1938, 1956) und vier danach (Super Bowl XXI (1986), Super Bowl XXV (1990), Super Bowl XLII (2007), Super Bowl XLVI (2011).

2: New England Patriots - 4,1 Mrd. $

Die 1959 gegründeten New England Patriots sind eines der erfolgreichsten Teams in der NFL-Geschichte. Neben dem Rekord für die meisten Gewinne innerhalb von 10 Jahren (126 im Zeitraum von 2003 bis 2012) hält das Team den Rekord für die meisten Super Bowl-Teilnahmen (11 an der Zahl: 1986, 1997, 2002, 2004, 2005, 2008, 2012, 2015, 2017, 2018, 2019). Außerdem sind die Patriots gleichauf mit den Pittsburgh Steelers bei den meisten Super Bowl-Siegen: Beide Mannschaften haben jeweils sechs Super Bowls gewonnen. Die Patriots gewannen in den Jahren 2002, 2004, 2005, 2015, 2017 und 2019. Immer mit dabei: Star-Quarterback Tom Brady (42). Damit stellte er auch gleich den Rekord für den Spieler mit den meisten Super Bowl-Siegen auf. Im März verkündete der Football-Star allerdings sein Aus bei New England. Der "GOAT" (Greatest of all time) spielt jetzt für die Tampa Bay Buccaneers.