Ambrosiusfeier des Landes.

Mit dem Jubiläumsgottesdienst in der Pfarrkirche Braz mit Pfarrer Jose Chelangara und musikalischer Begleitung durch das „nuDla tRio“ wurde die Ambrosiusfeier des Landes begonnen. Im Anschluss trafen sich die Abordnungen aus dem ganzen Land in der Klostertalhalle und gemeinsam mit dem Brazer Imkern ihr Jubiläum zu feiern. Obmann Helmut Graf begrüßte die Vertreter der Imkervereine von Sulzberg bis Gaschurn, sowie den Präsidenten des Vorarlberger Imkerverbandes Gerhard Mohr und Geschäftsführer Ernst Friedrich. Gratulationen überbrachten auch Bürgermeister Hans Peter Pfanner, Bürgermeister Simon Tschann, Ortsvorsteher Christian Zimmermann und Landtagsabgeordneter Christoph Thoma.

Im Jahr 1902 wurde der Verein als „Bienenzüchter und Bienenfreunde von Braz“ gegründet. Der Verein umfasste damals 28 Mitglieder. Das Gründungsmitglied Carl Burtscher leitete den Verein über 35 Jahre. In den Kriegsjahren 1939 bis 1945 wurde der Verein dem Deutschen Reichsverband eingegliedert. Bis ins Jahr 1950 wurde der Verein abwechselnd von Josef Alfare und Rudolf Gemeiner geführt, von 1950 bis 1967 stand Gustav Rützler dem Verein vor. Mit Alexander Kegele kam neuer Wind in den Verein und der Mitgliederstand konnte wieder erhöht werden. Im Jahr 1977 fand die 75-Jahr-Feier statt. Willi Burtscher, ein Enkel des Gründungsmitgliedes Carl Burtscher hat den Verein von 1978 bis 2005 geführt. In dieser Zeit fan die 90 Jahrfeier und die 100 Jahrfeier statt. Auch der Brazer Imkerverein hatte mit dem Parasit Varroa zu kämpfen. Chemische Keulen wurden angewendet, nun wird vermehrt auf biologische Bekämpfungen gezählt. Im Jahr 2005 übernahm Helmut Graf mit 26 Imkern den Verein. Er war bereits Bienenwart und absolvierte die Ausbildung zum Wanderlehrer sowie leistet Tätigkeiten als Gesundheitsreferent. Mittels Vorträgen, Kurstätigkeiten und Projekten in den Schulen konnten Frauen und Jugendliche gewonnen werden. Mittlerweile zählt der Bienenzuchtverein Braz insgesamt 50 Mitglieder. Im monatlichen Vereinsabend werden aktuelle Themen behandelt und gemeinschaftliche Einkäufe von Futtermittel, Honiggläsern usw. organisiert. Die Wetterkapriolen fordern auch die Imker in ihrer Arbeit und sorgen dafür, dass sie sich den neuen Angewohnheiten der Bienen anpassen müssen.