Ambergtunnel: Nächtliche Teilsperren im Oktober

Wegen Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten kommt es im Oktober im Ambergtunnel zu nächtlichen Teilsperren.

In der Nacht von Montag, 17. Oktober, wird die Oströhre in Fahrtrichtung Bregenz ab 20:00 Uhr bis Dienstag, 18. Oktober, 6:00 Uhr morgens und von Dienstag, 18. Oktober, 20:00 Uhr bis Mittwoch, 19. Oktober, 6:00 Uhr morgens für den gesamten Verkehr gesperrt. Von Mittwoch, 19. Oktober, wird die Weströhre in Fahrtrichtung Tirol ab 20:00 Uhr bis Donnerstag, 20. Oktober, 6:00 Uhr morgens und von Donnerstag, 20. Oktober, 20:00 Uhr bis Freitag, 21. Oktober, 6:00 Uhr morgens für den gesamten Verkehr (ausgenommen Baustellenverkehr) gesperrt.