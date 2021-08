Amazon will in den USA in traditionellen Handel vordringen

Amazon will ein Online-Angebot stärker in den traditionellen Handel bringen, berichtet das "Wall Street Journal". Geplant sei, mehrere große Geschäfte in den USA zu eröffnen, hieß es von der US-Zeitung am Donnerstag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Einige der Geschäftslokale, die bis zu 2.800 Quadratmeter groß sein sollen, würden in den US-Bundesstaaten Ohio und Kalifornien entstehen. Amazon war zunächst nicht für eine Stellungnahme erreichbar.

Der weltgrößte Onlinehändler betreibt bereits Geschäftslokale - vor allem für Bücher und Lebensmittel - in mehreren US-Bundesstaaten. Der US-Konzern aus Seattle hat bisher vom Onlineboom profitiert, der durch die Coronakrise noch einmal beschleunigt wurde. Allerdings kaufen inzwischen wieder mehr US-Amerikaner angesichts der fortschreitenden Impfkampagnen in herkömmlichen Geschäften ein.