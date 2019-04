Amazon erneut mit Rekordgewinn

Dank des florierenden Internethandels und boomender Cloud-Dienste ist Amazon mit einem Rekordgewinn ins Geschäftsjahr gestartet.

Die Erlöse stiegen um 17 Prozent auf 59,7 Mrd. Dollar. Das ist zwar ein ordentliches Plus und im Rahmen der Markterwartungen, dennoch lieferte Amazon damit das vierte Quartal mit teils deutlich abflauendem Umsatzwachstum in Folge. Den Großteil seiner Einnahmen erzielt der US-Konzern weiter mit dem Internethandel im Heimatmarkt Nordamerika. Doch werfen auch andere Sparten inzwischen gut Geld ab.

So verzeichnete Amazons lukratives Geschäft mit IT-Diensten und Speicherplatz im Netz weiter starkes Wachstum. Die Web-Plattform AWS, die Cloud-Services an Firmen verkauft, erhöhte die Einnahmen um 41 Prozent auf 7,7 Mrd. Dollar. Der operative Gewinn der ertragreichen Sparte kletterte um 59 Prozent auf 2,2 Mrd. Dollar. Auch im Geschäft mit Online-Werbung legte Amazon stark zu.

Lieferung in 24 Stunden

Allerdings kündigte Finanzchef Brian Olsavsky in einer Telefonkonferenz nach Vorlage des Quartalsberichts bereits die nächste Investitionsoffensive an. Amazon arbeitet daran, Lieferungen binnen 24 Stunden zum Standard für Prime-Kunden zu machen – zunächst in Nordamerika und dann weltweit. Dafür will der Konzern im laufenden Quartal rund 800 Mio. Dollar ausgeben. Bisher strebt Amazon beim Prime-Service Zustellungen innerhalb von zwei Tagen an.