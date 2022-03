Am Zwergberg Furx die ersten Schwünge auf Ski

Hundert Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren von den Bewegungskindergarten Muntlix, Batschuns und Dafins erlebten den 1.Skitag.

FURX. Schon vor der Weltgesundheitskrise haben die Bewegungskindergärten von Muntlix, Batschuns und Dafins traditionell immer eine einwöchige Skiwoche auf dem Zwergberg Furx abgehalten. Mehr als ein Jahrzehnt treffen sich normalerweise vor den Semesterferien die drei Bewegungskindergärten von Zwischenwasser zu den ersten Schwüngen auf Skiern und mit dem Rodel zu einer gemeinsamen Sache. In diesem zu Ende gehenden Winter haben die mehr als einhundert Kindergärtner aus dieser Region Zwischenwasser zusammen mit den zwanzig Pädagoginnen einen Skitag am Zwergberg Furx erlebt. Bei Traumwetter und trotz den warmen Temperaturen gab es für die drei- bis sechsjährigen Kids, größtenteils für viele die ersten Gehversuche auf den Skiern und Rodel optimale Bedingungen. „Es sind bei allen drei Kindergärten von Zwischenwasser schon begeisterte Skifahrer unterwegs. Das Gemeinschaftsprojekt der Kindergärten fördert den Zusammenhalt aller Beteiligten. Das Skigebiet Furx bildet den idealen Rahmen dazu und speziell der moderne Zauberteppich erleichtert für die Kids und die Pädagoginnen das Ganze doch erheblich. Die meisten Kinder lernen hier das Skifahren und der Skitag gehört zu einem fixen Bestandteil unseres Alltag. Als Bewegungskindergarten liegt unser täglicher Schwerpunkt am Freizeitsport im Freien“, sagt Bewegungs- Kindergartenleiterin Dagmar Matt. Auch das Langlaufen mit eigenen präparierten Loipen direkt vor den Kindergärten stehen in den drei Kindergärten von Muntlix, Batschuns und Dafins hoch im Kurs. Das sehr übersichtliche Skigebiet Furx lädt zum puren Skivergnügen ein und erfreut sich größter Beliebtheit bei Jedermann. Mehr als dreitausend Tageskarten für Kinder wurden in den Wintermonaten heuer im Skigebiet Furx schon verkauft. Besonders groß war der Zuspruch in den Weihnachts- und Semesterferien mit vielen stattgefundenen Schikursen.VN-TK