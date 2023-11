Am Sonntag sollen laut Bericht 13 Gaza-Geiseln freikommen

Am dritten Tag der Feuerpause zwischen Israel und der islamistischen Hamas sollen einem Medienbericht zufolge 13 weitere Geiseln der Hamas freikommen. Wie die Nachrichtenseite "ynet" Sonntag früh unter Berufung auf israelische Beamte berichtete, legte die Hamas Israel eine Liste von 13 Geiseln vor, die am Sonntag freigelassen werden sollen. Demnach sei zu erwarten, dass sich diesmal auch US-amerikanische Staatsbürger darunter befinden, hieß es.

Das Büro des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu hatte am frühen Sonntagmorgen mitgeteilt, man habe eine Liste mit den Namen weiterer Geiseln erhalten, die am Sonntag freikommen sollen. Um wie viele Geiseln es sich handelte, war jedoch nicht gesagt worden. Nach Informationen von "ynet" sollen dieses Mal Familienmitglieder nicht getrennt werden, wie es bei der zweiten Gruppe der Fall gewesen sei. Nachdem am Freitag eine erste Gruppe freigekommen war, befinden sich jetzt noch rund 200 Geiseln in den Händen der Hamas.