Am Freitag startet die Cosplay Alpin

Am Freitag ist es so weit: Die Cosplay Alpin startet und die Besucher erwarten viele Attaktionen, welche das Cosplayer-Herz höher schlagen lässt.

Das Team hinter der Cosplay Alpin ist der Cosplay Verein aus Vorarlberg. Gemeinsam reisen sie zu den Conventions, treten bei Geburtstagen auf und manchmal crashen sie sogar eine Hochzeit. Nebenbei organisieren sie auch selbst Veranstaltungen und genau so eine findet am kommenden Wochenende beim OJAD in Dornbirn statt.