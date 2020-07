Am Freitag heiß, am Samstag nass

Der Freitag wird heiß, der Samstag nass, danach tritt Wetterberuhigung ein. Laut Prognose der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) ist zumindest ab Sonntag keine Hitze zu erwarten.

Am Freitagvormittag wird es in Vorarlberg sonnig und rasch wärmer. Die Temperaturen steigen auf bis zu 30 Grad Celsius.

Die heißesten Orte in Vorarlberg

Mit Stand 14 Uhr wurden beispielsweise in Bludenz 30,1 Grad Celsius gemessen. Auch in Feldkirch sind es heiße 29,9 Grad, knappe 29 Grad werden in Bregenz und Dornbirn gemessen.