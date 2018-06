Am Binnelgrat gab es viel zu tun

Der Alpenverein Dornbirn führte eine große Wegeaktion im Gebiet Hoher Freschen durch.

„Die anspruchsvolle Handwerksarbeit in schwierigem und exponierten Gelände am Binnelgrat war körperlich fordernd und nichts für schwache Nerven“, berichtet Alpenvereinsobmann Gerold Hämmerle. Alte Seile auswechseln, Befestigungspunkte neu bohren, Abspannungen erneuern und nachziehen, Verankerungen kleben, Trittstufen befestigen, loses Gestein aus dem Weg räumen – all dies galt es zu erledigen. Nach getaner Arbeit wurden die Alpenvereinler am Abend auf der Alpe Binnel von der Hirtschaft, der Familie Hager bekocht. „Am Sonntag hieß es dann noch Restarbeiten erledigen und zusammenräumen. So, dass die Bergsteiger künftig gesicherte Verhältnisse vorfinden“, erzählt Gerold Hämmerle.