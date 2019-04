Am 26. September startet die "Wiener Wiesn"

Es dauert zwar noch bis die "Wiener Wiesn" im Herbst startet, doch am Donnerstag gab es einen Vorgeschmack auf das Event: Die Veranstalter präsentierten erste Details zum Programm. Insgesamt werden 2.000 Musiker auftreten und 700 Stunden Live-Unterhaltung geboten. Neu ist heuer die "Wiesn-Fete", wo DJs für "Mallorca-Party-Feeling" sorgen sollen, hieß es. Tagsüber ist der Eintritt zur Wiesn frei.

Was das Programm betrifft, so wurden heute bekannte Größen der Volksmusik- und Schlagerszene angekündigt: Dazu zählen Roberto Blanco, Stefan Mross, Nino de Angelo, Jazz Gitti, Marc Pircher oder Andy Borg. Neu ist die “Wiesn-Fete”, die am 2. und am 9. Oktober steigt. Dabei werden u.a. Almklausi und FJ Maxx & Junior für Stimmung sorgen. Zusätzlich gibt es spezielle Events wie “Rock-die-Wiesn”, “Kabarett-Wiesn”, “Big-Bottle-Party” – damit sind Weinflaschen gemeint – oder Seniorentage, die sich in der Vergangenheit bewährt haben.