Alvaro Soler in neuer "The Masked Singer"-Staffel dabei

Die neue Staffel der Erfolgsshow "The Masked Singer" startet mit einem prominenten Neuzugang: Sänger Alvaro Soler wird mit Moderatorin Ruth Moschner ein festes Rateteam bilden. Das teilte die Seven.One Entertainment Group am Sonntag mit.

Die neue Staffel von "The Masked Singer" startet am 18. November (Samstag) auf ProSieben. Matthias Opdenhövel wird wieder Moderator sein. In der Live-Show treten Prominente inkognito als Sänger auf, ihre Identität verstecken sie unter schweren Ganzkörperkostümen. Enttarnt werden Teilnehmer erst, wenn sie nicht genügend Stimmen vom Publikum bekommen - oder ganz am Ende das Finale gewinnen.