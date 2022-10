Aluminiumkonzern AMAG hat Gewinn fast verdoppelt

Der oberösterreichische Aluminiumverarbeiter AMAG hat seinen Gewinn in den ersten drei Quartalen des laufenden Geschäftsjahres fast verdoppelt. Nach 57 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum erwirtschaftete die AMAG heuer bisher 106,7 Mio. Euro. Auch das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) stieg um 48 Prozent auf 217,4 Mio. Euro. Das stelle einen historischen Höchstwert dar, schreibt der Konzern in einer Aussendung.

Auch beim Umsatz gab es ein Plus um 47 Prozent auf 1.353,9 Mio. Euro in den ersten drei Quartalen. Die AMAG habe hier von einem höheren Aluminiumpreis profitier sowie von Preisanpassungen infolge gestiegener Kosten. Im Metall-Segment wirkten sich zudem vergleichsweise günstige Tonerdekosten positiv auf das operative Ergebnis aus. "Die Segmente Gießen und Walzen zeichneten sich durch eine hohe Produktivität und eine optimierten Nutzung vorhandener Kapazitäten aus", teilte das Unternehmen weiters mit.

"Die weitere Geschäftsentwicklung ist jedoch von Unsicherheiten geprägt", betonte AMAG-Chef Gerald Mayer. Das wirtschaftliche Umfeld habe sich im Laufe des dritten Quartals wegen der Inflation und des Kriegs in der Ukraine zunehmend eingetrübt. Der Aluminiumkonzern geht deshalb von einem zunehmenden Ergebniseinfluss aus. "Diese Entwicklung spiegelt sich zum Teil auch in den Auftragseingängen aus einzelnen Kundenindustrien wider", heißt es in der Unternehmensmitteilung.