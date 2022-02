Altstoffsammelstellen sind keine Müllabladeplätze!

Die öffentlichen Sammelstellen für Glas und Altmetall sind generell keine allgemeinen Abstellplätze für Abfälle aller Art, auch nicht, wenn sich diese in regulären Abfallsäcken befinden.

Gelbe Säcke und Restabfallsäcke sind ausschließlich bei der Liegenschaft, auf der sie anfallen, am jeweiligen Abholtag oder am Vorabend bereitzustellen.

Dies ist auch in der städtischen Abfuhrordnung so geregelt. Das Abstellen von Säcken bei den Altstoffsammelstellen ist in letzter Zeit zu einer Unsitte geworden und muss nun leider verstärkt überwacht werden.