Altes Holzhaus in Wien-Leopoldstadt abgebrannt

Ein unbewohntes Haus in der Hafenzufahrtsstraße in Wien-Leopoldstadt ist am Donnerstag in Flammen aufgegangen. "Das Feuer hat reichlich Nahrung in dem alten, zweistöckigen Holzhaus gefunden", sagte Christian Feiler, Sprecher der Berufsfeuerwehr. Die Einsatzkräfte sahen beim Eintreffen schon Flammen durch die Fenster, aus dem Gebäude trat dichter Rauch aus. Der Einsatz dauerte fast sechs Stunden, der Auslöser des Brandes war zunächst unbekannt.

Ein Feuerwehrtrupp drang mit einer Löschleitung unter Atemschutz in das Erdgeschoß vor, mit drei weiteren Löschleitungen unter Atemschutz wurden die Flammen von außen bekämpft. Es brannte aber bereits bis in den oberen Stock, Flammen schlugen aus dem Dach, so der Sprecher. "Mit den Wasserwerfern einer Drehleiter und einer Teleskopmastbühne wurde der Dachbrand bekämpft und alle Glutnester mit unbedenklichem Löschschaum von innen und außen endgültig gelöscht."

Der Einsatz hatte gegen 16.30 Uhr begonnen und wurde erst nach 22.00 Uhr beendet. Zur Brandursache laufen Ermittlungen. 41 Feuerwehrleute und zehn Fahrzeuge waren ausgerückt.