Altersdiskriminierung von Älteren bei Krediten soll enden

Die Seniorenverbände fordern schon des Längeren ein Ende einer ihrerseits georteten Altersdiskriminierung durch die heimischen Banken bei der Kreditvergabe. Justizministerin Alma Zadic will rasch vorgehen. Einen Zeitpunkt, wann ein entsprechendes Gesetz steht, lässt ihr Büro aktuell offen. Im Justizministerium werde jedenfalls weiter an einem Gesetz gearbeitet, der zur "Beseitigung möglicher Diskriminierungen von Seniorinnen und Senioren bei der Vergabe von Krediten führt".

Damit solle sichergestellt werden, das Senior:innen nicht von der Lebensgestaltung und daher auch nicht von der Aufnahme eines Kredits ausgeschlossen sind, hieß es auf Anfrage der APA. Zadic will laut ihren Worten "Ungerechtigkeit bei der Kreditvergabe an Senioren und Seniorinnen rasch beseitigen". Sie sei "sehr zuversichtlich, dass uns das gelingt". Denn gerade in höherem Alter seien Menschen "mit neuen Bedürfnissen konfrontiert". Und die kosten Geld.