Alternative Nobelpreise an saudi-arabische Aktivisten

Die schwedische Right Livelihood-Stiftung vergibt heuer erstmals eine ihrer als Alternative Nobelpreise bekannten Auszeichnungen nach Saudi-Arabien. Drei derzeit im Gefängnis einsitzende Menschenrechtsaktivisten erhalten einen der Preise für "ihren visionären und mutigen Einsatz, geleitet von universellen Menschenrechtsprinzipien, das totalitäre politische System in Saudi-Arabien zu reformieren".

Abdullah al-Hamid, Mohammad Fahad al-Qahtani und Waleed Abu al-Khair gehören laut Right-Livelihood zu den prominentesten Menschenrechtlern in Saudi-Arabien. Sie setzen sich für die Umwandlung des autoritären Systems in Saudi-Arabien in eine konstitutionelle Monarchie westlichen Zuschnitts, sowie für die vollständige Gleichstellung der Frau und einen von Gewaltenteilung geprägten, pluralistischen Rechtsstaat ein.