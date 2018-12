Alte Zeitungen in neuem Glanz

Die 1 a MP der HTL Dornbirn begeistert mit ihrem aktuellen Projekt.

„Wir starten in diesem Fach jedes Jahr mit einem Projekt zum Thema ´Modellieren an der Büste´. Da das Thema Nachhaltigkeit uns bereits das ganze Schuljahr begleitet, war es naheliegend, dass wir dies auch in unserem ersten Projekt aufgreifen“, erklärt Klassenlehrerin Corinna Stocker. Da kamen die „alten VN“, die jeden Tag in der Schulkantine liegenbleiben, genau richtig. Das Modellieren an der Büste sollte nicht körperbetont sein, sondern den Jugendlichen ein erweitertes Blickfeld für Körper und andere Formen ermöglichen. Dabei ist jedes Jahr Kreativität gefragt, und die diesjährige 1 a MP ließ sich nicht lange bitten und strotzte regelrecht vor Ideenreichtum.

Mit Begeisterung wurden die Zeitungsblätter mit Kleister befeuchtet und in Form gebracht. Es wurde geschnipfelt und geschichtet und so entstanden mit der Zeit auch verschiedene Elemente wie z.B. Blüten. „Wichtig war auch das Abschattieren, also Zeichnungen von den Modellen zu machen, was jedes Jahr eine der ersten Aufgaben im Lehrplan darstellt“, so Stocker weiter. Auch im Vorfeld wurde bereits gezeichnet und erste Grundideen auf Papier gebracht. Im Anschluss versuchten die Schülerinnen dann ihre Entwürfe auf die Büste zu bringen. Ganz wichtig: Immer zu zweit – also in Gruppenarbeit. „Das gemeinsam im Team arbeiten, war ein weiterer Aspekt bei unserem Projekt“, betont Stocker. Und das funktionierte scheinbar einwandfrei. Entstanden sind originelle Papierkleider, die nun ihren großen Auftritt bei der diesjährigen HTL-Modenschau hatten und für ganz spezielle „Schlagzeilen“ sorgten.