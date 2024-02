Alte Tradition hochleben lassen

Rankweiler Handwerkerzunft konnte langjährige Mitglieder ehren und auszeichnen.

RANKWEIL. Im Jahr 1618 wurde Rankweil das Marktrecht verliehen. Die aber mit Abstand größte Tradition in der 12.000-Seelen-Gemeinde Rankweil hat das Handwerk. So ist die Bäcker- und Müller-Bruderschaft schon 1603 gegründet worden. In den 1970er Jahren wurde die Rankweiler Handwerkerzunft schließlich in einen Verein umgewandelt und hat seither konstant zwischen 140 und 180 aktive Mitglieder. Die Rankweiler Handwerker gehören damit zu den ältesten Zunftvereinen in Vorarlberg. In den Anfängen schlossen sich viele Feldkircher Handwerker dem Rankler Verein an, da sie sich in der Marktgemeinde bessere Zukunftsperspektiven versprachen.