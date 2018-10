Alte Bücher werden zu Kunstwerken

Die Stadtbücherei Dornbirn lädt zum Kreativ-Workshop „Zauberhaftes aus Papier für die Weihnachtszeit“.

Dornbirn. Das Bücherregal platzt aus allen Nähten? Der „alte“ Lesestoff staubt nur noch vor sich hin? Was man mit alten Büchern alles machen kann, lernen Kreative im Workshop „Zauberhaftes aus Papier für die Weihnachtszeit“ in der Stadtbücherei Dornbirn. Unter fachkundiger Anleitung werden aus alten Buchseiten kreative und dekorative Kunstwerke hergestellt. Mitzubringen sind Bücher (ca. 400 Seiten), Schere, Klebstoff/Superkleber, Wäscheklammern, Schreibmaterial und Zange. Draht und Papier können beim Workshop erworben werden. Der Workshop findet an vier Terminen im November statt.