"Altbewährtes weiterführen und hohen Standard halten"

Der Klauser Herbstmarkt mit den Veranstaltern Gemeinde Klaus und KSK Klaus hat ganz konkrete neue Ziele.

KLAUS. Vor mehr als einem Vierteljahrhundert wurde von der Gemeinde Klaus mit Bürgerin Silvia Frick der allseits bekannte Bauernmarkt aus der Taufe gehoben. Viele ortsansässige Vereine wieder Obst- und Gartenbauverein oder der Tischtennisklub haben in der Vergangenheit im Wirtschaftsbereich bei diesem Fest tatkräftig mitgewirkt. Seit der Gründung ist diese Veranstaltung ein Volltreffer. Die diesjährige Auflage vom Klauser Herbstmarkt beim Pavillon fand bei Traumwetter und einer Traumkulisse statt. Erstmals hat es in diesem Jahr die neue Kooperation zwischen der Gemeinde Klaus und dem Kraftsportklub Klaus gegeben. Klaus Vizebürgermeisterin Daniela Ritter, welche für Vereine und Soziales in der Winzergemeinde zuständig ist, hat nach Gesprächen mit den Ringer Verantwortlichen und dem Rückzug von Mitgründerin Silvia Frick für eine zukunftsorientierte Zusammenarbeit gesorgt. „Altbewährtes in dieser Form weiterführen und den Bürgern und Menschen im Raum Vorderland bei einem gemütlichen Treff sich in einer speziellen Atmosphäre zu unterhalten“, sagt Klaus Bürgermeister Simon Morscher. Der letzte Sonntag im September soll in Klaus ein fixer Bestandteil vom Herbstmarkt bleiben. Bereits um 10 Uhr hat im Winzersaal ein Erntedankfest mit Pfarrer Pio Reinprecht stattgefunden. Für Jung und Alt war im sehr abwechslungsreichen Programm etwas mit dabei. Im Ponyreiten, Kinderschminken oder bei der Feuerwehr-Spritzaktion haben viele Kids vom Angebot regen Gebrauch gemacht. Regionalität wurde bei den zwanzig Standbetreibern großgeschrieben. So konnten beispielsweise Gewürze, alkoholische Getränke, Kerzen und Schmuck, Pflegeprodukte von Postai Skin Care, Schmuck, frisches Gemüse oder Kleidungsgegenstände käuflich erworben werden. Für die musikalischen Höhepunkte sorgte die Bürgermusik Klaus, der Männerchor Klaus und die Musikgruppe Böhmix.VN-TK