Altach will Rapids Aufwärtstrend beenden

Nach dem Cup-Aus gegen den LASK kommt der Rekordmeister SK Rapid in die Cashpoint Arena.

Liveticker ab 17 Uhr

Bilanz

Drei der letzten sechs Duelle zwischen Rapid und Altach endeten unentschieden. Daneben gelangen Rapid zwei Heimsiege (3:0, 4:1), ein Mal waren die Vorarlberger in Hütteldorf erfolgreich (2:1). In Altach ist Rapid seit sechs Spielen sieglos. Drei Spiele endeten Remis, drei Partien gingen verloren. Den letzten Rapid-Sieg in Altach gab es am 10. Mai 2015 mit 3:1.