Altach nach 1:0 in Ried fast gerettet, SVR droht Abstieg

Altach hat sich mit einem 1:0-(0:0)-Erfolg bei der SV Ried im Kellerderby der Fußball-Bundesliga am Freitag im Kampf um den Klassenerhalt in eine höchst vorteilhafte Position gebracht. Zwei Runden vor Schluss liegen die Vorarlberger drei Zähler vor den Innviertlern und haben dank Abrundung bei der Punkteteilung auch im Fall der Punktegleichheit die Nase vor den Riedern. Unglücksrabe des Abends war David Ungar, dessen Eigentor (83.) den Gästen zum Sieg verhalf.

Altach hingegen reichte ein Standard, um zu jubeln. Stefan Haudum köpfelte nach einem Corner an die Latte, von dort sprang der Ball auf Ungar und dann ins Tor. In einer verzweifelten Schlussphase, in der auch Sahin-Radlinger mehrmals mit nach vorne ging, hätte der Pechvogel das Missgeschick fast ausgebessert. Nach einem Eckball zog sein Schuss aber hauchdünn am Tor vorbei (90.).