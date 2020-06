Altach mit erster Niederlage - 1:2 gegen Austria Wien

Der CASHPOINT SCR Altach unterliegt gegen die Wiener Austria mit 1:2. Damit findet das Europa League Play-Off Spiel fix in Favoriten statt.

Ticker Nachlese

Im letzten Heimspiel der Qualifikationsgruppe empfing der CASHPOINT SCR Altach den kommenden Gegner im Europa League Play Off, die Wiener Austria. Trainer Alex Pastoor veränderte seine Startelf im Vergleich zum Spiel in Innsbruck auf vier Positionen. Frantz Pangop, Emir Karic, Johannes Tartarotti und Jan Zwischenbrugger begannen, der angeschlagene Emanuel Schreiner war nicht im Kader.

Es entwickelte sich eine ausgeglichene Partie, in der beide Teams im Angesicht der Tatsache, dass man sich bereits kommenden Mittwoch erneut begegnet, wohl nicht alle Karten aufdecken wollten. Strafraumszenen blieben Mangelware, die erste gute Abschlussgelegenheit fanden die „Veilchen“ vor. Nach einem schönen Angriff über die rechte Seite kam die Kugel im Zentrum zu Demaku, der das von Martin Kobras gehütete Gehäuse allerdings in aussichtsreicher Position verfehlte.

Wenig später fanden dann auch die Gastgeber ihre erste gute Chance vor, einen Abschluss von Sam wehrte Pentz kurz ab, beim Nachschuss von Nussbaumer stand dieser aber im Abseits. Die Matchuhr im Schnabelholz zeigte Minute 27, da ging der SCRA in Führung. Fischer spielte den Ball zu Sam, dieser legte im Strafraum zu Tartarotti ab. Der Youngster ließ einen Gegenspieler aussteigen und versenkte das Spielgerät in den Maschen – 1:0.

Es vergingen knappe 180 Sekunden, da wurde Alex Pastoor zu seinem ersten Wechsel gezwungen. Manfred Fischer verließ angeschlagen das Feld, für den Mittelfeldmann kam Samuel Oum Gouet neu in die Partie. Wieder nur kurz später gab es beinahe die nächste Hiobsbotschaft, Emir Karic konnte nach einem Griff an den Oberschenkel und kurzer Behandlung aber zunächst noch weiterspielen. Mit der 1:0-Führung der Rheindörfler wurden dann schließlich auch die Seiten gewechselt.

Der SCRA war bemüht diesen Rückstand in den Schlussminuten noch wettzumachen, allerdings ohne Erfolg. Die besten Gelegenheiten hatten Tartarotti und Gebauer, einmal wehrte Pentz ab, einmal ging die Kugel neben das Tor. So blieb es schlussendlich bei der knappen und unglücklichen ersten Niederlage in der Qualifikationsgruppe. Damit steht fest, dass die Rheindörfler zum Europa League Play-Off Spiel am Mittwoch nächster Woche in die Bundeshauptstadt reisen werden. Zuvor steht allerdings noch zum Abschluss der „regulären“ Saison die Partie in St. Pölten auf dem Programm.