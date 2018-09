Altach kassiert nächste Heim-Niederlage

Der SCR Altach musste sich aufgrund eines Last-Minute-Gegentreffers St. Pölten zu Hause mit 1:2 geschlagen geben und wartet somit weiter auf den ersten Saisonsieg.

Nach fünf sieglosen Spielen zum Saisonstart sollte für den SCR Altach im Heimspiel gegen St. Pölten endlich der erste Sieg her. Gegen die in dieser Saison defensiv sehr gut organisierten Gäste starteten die Altacher gut, die kurze Anfangsoffensive verpuffte aber nach der Verletzung von Gatt, der in der 20. Minute ausgewechselt werden musste. Für ihn kam Grbic in die Partie. In weiterer Folge zeigten beide Mannschaften nicht unbedingt hochklassigen Fußball – es wurde großteils zu kompliziert agiert. Die beste Möglichkeit der Altacher vergab Aigner nach einem Eckball in der 38. Minute. In der 45. Minute waren die Altacher wohl mit dem Kopf schon in der Pause, denn Pak sorgte nach einem Flankenball per Kopf für das 0:1.