Altach kämpft um wichtigen Auswärtsdreier bei der Admira

Nach dem Sieg im ÖFB-Cup möchte der Cashpoint SCR Altach endlich auch in der Bundesliga anschreiben.

Liveticker ab 17 Uhr

Der SCR Altach sehnt vor dem Gastspiel am Samstag (17.00 Uhr) bei der Admira den ersten Sieg in der laufenden Fußball-Bundesliga-Saison herbei. In den bisherigen acht Runden reichte es für das Schlusslicht aus Vorarlberg bei sechs Niederlagen nur zu zwei Unentschieden, nun soll in der Südstadt die Trendwende gelingen.