Altach erkämpft sich Heimsieg gegen Hartberg

Dank eines Treffers in der Nachspielzeit von Sturmtank Athe Nuhiu gewinnt der CASHPOINT SCR Altach gegen Hartberg mit 1:0.

Halbzeit im Grunddurchgang der Admiral Bundesliga, mit dem Heimspiel gegen Hartberg begann für den CASHPOINT SCR Altach die Rückrunde. Am Ende siegen die Schützlinge von Miro Klose knapp mit 1:0, Nuhiu besorgte den Siegtreffer in der Nachspielzeit.

SCR Altach vs. TSV Hartberg

Bei herrlichen äußeren Bedingungen vertraute Cheftrainer Miro Klose auf die exakt gleiche Startelf wie vergangene Woche gegen Salzburg. Die Anfangsviertelstunde verlief ausgeglichen, allerdings ohne wirkliche Highlights auf beiden Seiten. Den ersten Schuss Richtung Gästetor gab dann Bischof in Minute 15 ab, dieser verfehlte aber sein Ziel.

Wenig Höhepunkte in Hälfte eins

Bischof sollte dann auch nach etwas mehr als einer halben Stunde zum nächsten Abschluss kommen. Forson chippte die Kugel gefühlvoll in den Strafraum, Bischof bekam aber nicht genug Druck hinter den Ball und dieser landete in den Armen von Gästekeeper Sallinger.

Ansonsten tat sich in diesen ersten 45 Minuten – die insgesamt auf sehr überschaubarem Niveau blieben – nicht mehr wirklich viel. Erwähnenswert war noch ein Schuss von Horvat, der aber weit über das Tor ging. So blieb es zur Halbzeit beim torlosen Remis.

Aufregung um vermeintlichen Handelfer

Die zweite Hälfte war gerade eine Minute alt, da gab es einen ersten Aufreger. Einen Schuss von Jurcec wehrte Sallinger nach vorne ab, Jäger kam zum Schuss und dieser prallte gegen den Arm von Kainz. Der Schiedsrichter entschied auf Strafstoß, wurde dann allerdings vom VAR an den Seitenrand gebeten, um sich die Situation noch einmal anzusehen. Der Unparteiische entschied sich nach Ansicht des Videos schließlich auf die Rücknahme des Elfmeters, was vom Publikum dementsprechend mit Pfiffen bedacht wurde. Auf der Gegenseite wurde es dann nach einer Ecke gefährlich, Sonnleitner setzte einen Kopfball-Aufsitzer über das von Casali gehütete Gehäuse (53.).

Die Stadionuhr zeigte 63 Minuten an, da wechselte Klose das erste Mal, für Bischof kam Johannes Tartarotti in die Partie. Bis zur nächsten nennenswerten Gelegenheit dauerte es knappe zehn Minuten. Tibidi setzte sich über rechts durch, über Umwege kam das Spielgerät zu Forson, der per Dropkick abzog. Der Schuss wurde allerdings von einem gegnerischen Abwehrspieler geblockt und dadurch entschärft.