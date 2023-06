Altach engagiert auslandserfahrenen Tormann Stojanovic

Fußball-Bundesligist Altach hat Ersatz für den zu Eintracht Braunschweig gewechselten Einsertormann Tino Casali gefunden. Wie die Vorarlberger am Donnerstag bekanntgaben erhält Routinier Dejan Stojanovic einen Vertrag bis 2025 mit Option auf eine weitere Saison. Für den 29-jährigen gebürtigen Vorarlberger wird es das Debüt im heimischen Oberhaus. Der ehemalige nordmazedonische Nachwuchsteamspieler kickte in den vergangenen zwölf Jahren im Ausland, zuletzt bei Jahn Regensburg.

In Österreich war Stojanovic in den Saisonen 2009/10 und 2010/11 für den FC Lustenau in der 2. Liga aktiv. Danach spielte der 1,96-m-Mann für den FC Bologna, Crotone, St. Gallen, Middlesbrough, Ingolstadt und St. Pauli. Nun kommt er ablösefrei von Regensburg, Absteiger in die dritte deutsche Liga. "Dejan ist ein Vorarlberger, der einen großen Erfahrungsschatz mitbringt und bereit ist, in unserer Mannschaft Verantwortung zu übernehmen", sagte Altach-Sportdirektor Roland Kirchler in einer Aussendung des Clubs.