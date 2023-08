Alt-LH Schützenhöfer besorgt über Stil politischer Debatten

Der frühere steirische Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer (ÖVP), seit einem Jahr in Polit-Pension, kritisiert den Stil politischer Debatten: Wie eh und je bereite ihm die "Primitivität der populistischen Auseinandersetzungen" Sorge, sagte Schützenhöfer im APA-Interview. Die Niedertracht habe sich "leider verschärft".

Für ihn gehe es darum, dass man sich einbringe, mitmische. In dieser Hinsicht hätten ihn die jungen Klimaaktivisten von "Fridays for Future" einiges gelehrt. Sie seien auf seine Einladung hin (noch als LH, Anm.) zu ihm gekommen, nur unter der Voraussetzung, dass er kein Medienspektakel mit Kameras daraus mache. "Das sind gescheite junge Leute, frech im besten Sinn, bestens vorbereitet. Eine der Fragen war, was ich denn so im Kühlschrank habe." Am Abend hätten er und seine Frau dann eine Bestandsaufnahme gemacht. Und fortan noch intensiver über regionale Lebensmittel und kurze Transportwege geredet. Aber, Stichwort "Klimakleber": "Wenn Menschen zu spät oder nicht in die Arbeit kommen, dann ist das nicht zu akzeptieren", sagte Schützenhöfer, auch wenn dies Not- bzw. Hilferufe seien.