"Als wir beim Ferienhaus eintrafen, stand der Dachstuhl bereits in Vollbrand"

Zugang zum Objekt gestaltete sich schwierig

Als die Feuerwehr am Einsatzort eintraf, stand der Dachstuhl bereits in Vollbrand: "Der Brand brach in Alberschwende, in der Parzelle Halden, an der Bildsteiner Grenz, aus. Das Feuer brach im Bereich des Kamins aus", erzählt Geser. Johannes Geser betonte die Schwierigkeiten, mit denen die Feuerwehren konfrontiert waren: "Aufgrund des fortgeschrittenen Feuers war der Zugang zum Objekt äußerst schwierig, da die Decke bereits vom Dachstuhl gefallen war, als wir eintrafen. Wir konnten das Objekt hauptsächlich von außen erreichen."