Als Tabellenführer ins neue Jahr

Dank einem souveränen 8:1-Erfolg gegen die Innsbrucker Haie und der gleichzeitigen Niederlage von Kufstein wird der SC SAMINA Hohenems als Tabellenführer der Ö-Eishockeyliga ins neue Jahr starten.

Hohenems. Für die Emser Hockeycracks ging es dabei im letzten Spiel des Jahres gegen die Junghaie aus Innsbruck und die Steinböcke starteten gleich mit viel Tempo ins Spiel. Nach gerade mal 39 Sekunden erzielte Martin Grabher Meier die 1:0-Führung für die Hausherren und der Lustenauer Routinier war es dann in der zehnten Minute auch der für das 2:0 des HSC sorgte. Die Innsbrucker fanden in einem Überzahlspiel die perfekte Antwort und Sandro Wille erzielte in der 15. Minute den 1:2-Anschlusstreffer. Aber nur knapp zwei Minuten später war der Zweitore-Vorsprung für Hohenems durch Julian Grafschafter – ebenfalls in Überzahl – wieder hergestellt.