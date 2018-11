Als die Jugend revoltierte

Reinhold Bilgeri über den Aufbruch einer neuen Generation in Vorarlberg.

Zwei Ereignisse sind mir in den Sechzigern tief in die Seele gefahren – der Rock’ n’ Roll, Böll und Sartre einerseits, und andererseits die Dokumentarfilme über Auschwitz , Dachau, Mauthausen usw., die damals erstmals über die Bildschirme und Kinoleinwände flimmern durften. Beides hatte uns der Krieg gebracht. Das eine indirekt, das andere direkt. Ich war Stammhörer von amerikanischen Soldatensendern, die für uns völlig neue Gefühle in den Äther bliesen, Bluenotes , Rock und Jazz und eine neue Lässigkeit, die sich mit dem hier ansässigen, verkrusteten Konservativismus, in dem auch noch der Nazimief saß, ganz und gar nicht vertrug und deshalb wie ein heilendes Elixier wirkte. Die Ambivalenz dieser Welten begleitet mich bis heute. Die GIs und die Tommies öffneten uns die Tore zum Westen, zur Freiheit, neuen Düften, neuen Klängen, neuen Kleidern, einem Fluchtpunkt, der Hoffnung barg und das Versprechen, den Gräueln der Vergangenheit zu widerstehen. Lebenssehnsucht nach so viel Tod. Die Bilder: Bulldozer, die Berge von nackten Leichen in Massengräber karrten, Juden, die man im Laufschritt in die Todesgruben jagte, und Himmlers bizarres Resümee zum sechsmillionenfachen Mord: „Dies durchgehalten zu haben und dabei – abgesehen von menschlichen Ausnahmeschwächen – ANSTÄNDIG geblieben zu sein, ist ein niemals geschriebenes Ruhmesblatt unserer Geschichte …“ Die Unfassbarkeit dieser neuen „Ethik des Anstands“ hat mich nie mehr losgelassen, noch heute friert’s mich bei diesem Wort „anständig“, vor allem, wenn’s aus einer bestimmten Ecke kommt. Zwischen Apokalypse und Lebenslust Umso wütender machte mich damals die Tatsache, dass neben Ewiggestrigen noch immer genügend Relativierer aus der „Schwamm drüber“-Fraktion unter uns waren. Noch 1975 war mit Dr. Elmar Grabher der mächtigste Beamte im Land ein treu Ergebener („Dieses Reich, das wir dem Führer schaffen helfen“), der schließlich, bizarrerweise, für die Entnazifizierung des Landes zuständig wurde … Diese Irritationen zwischen Apokalypse und wütender Lebenslust mussten wir erst einmal auf die Reihe kriegen, als Teenager.

Bruch in der Ideologie

Kein Wunder also, dass sich in dieser religiös/ politischen Gemengelage – Landeshauptmänner fühlten sich damals zuerst dem Herrgott und dann erst dem Wähler verpflichtet – eine neue Gene- ration aufmachte, die die Autorität der Altvorderen, deren nationalistischer Irrwitz innerhalb von 31 Jahren 90 Millionen Tote produziert hatte, nicht mehr anerkennen wollte. Ein Bruch in der Ideologie-Geschichte Vorarlbergs kündigte sich an – die JUGEND revoltierte – JUNGE Künstler, Schriftsteller, Architekten, Lehrer, Musiker, Anwälte, Journalisten, junge Unternehmer, eine bunte Speerspitze aus Intellektuellen und engagierten Haltungs-Bürgern aus allen Teilen der Zivilgesellschaft wollten sich nicht mehr bevormunden lassen von der patriarchalisch bigotten Arroganz der Vergangenheit.

Befreiung

Ich möchte ein paar atmosphärische Details dieser Zeit ins Gedächtnis rufen, denn damals wurde die Saat gelegt für den „Change“ Vorarlbergs in die „Moderne“ . Ein Theoretiker der Siebzigerjahre würde jetzt vielleicht die soziopsychologischen Determinanten des Rock’ n’ Roll aus dem Ärmel ziehen und damit die Suppe beschreiben, in der wir geschwommen sind, gegen den Strom natürlich. Aber dieser Rückblick bedarf keiner fachsprachlichen Einzäunung. Zu simpel ist die Diagnose: Freiheit, Freiheit, Freiheit – die äußere und dann auch die innere – der Ruf hallte euphorisch vom jungen Amerika ins alte Europa, bis hinein in ein kleines Land, das sich widerspenstig der neuen Zeit stellte… Alles musste befreit werden: die Frau vom Patriarchat, die Sexualität von der Hemmung, die Kinder von den Eltern, die Schulen vom Mief, die Haare vom Schnitt, die Hälse von Krawatten. Die Philosophie der Befreiung wurde über die ganze abendländische Welt gestülpt – und das war ein Heidenspaß.

Neugier nach allen Seiten hin

Und ja, es gärte, ein bisschen zumindest, gärte es auch bei uns. Die Zeit war unschuldiger, soviel steht fest, der Blick in die Zukunft war heller, klarer, nicht so verstellt von Unwägbarkeiten wie heute, aufwärts ging’s, immer aufwärts. Die Zukunft war ein verheißungsvolles Lächeln, alle Ampeln auf Grün. Existenzangst kam in unserem Vokabular noch nicht vor. Staunen gab’s noch und Neugier, Neugier nach allen Seiten hin, nach allen Zeiten hin, auch in die Vergangenheit. Das Label auf der Kleidung spielte noch keine Rolle, Hauptsache verrückt, provokant und doch – wir waren Kinder besorgter Eltern, geliebt, nicht abgestellt und den Karrieren im Weg. Wir kamen aus warmen Nestern, fühlten uns gerüstet, ein neues Kapitel aufzuschlagen. Die Generationen vor uns hatten immerhin zwei Weltkriege zu verdauen, den Kollaps der Zivilisation, und lange Zeit hatte der Kriegsstaub den Blick und die Erinnerung getrübt. Was uns, wie gesagt, irritierte, waren die autoritären Drohgebärden, die schon wieder aufkeimten. Man wollte nicht so recht an Leute glauben, deren Melodie noch immer der Befehlston war, die mit Rede und Pressefreiheit überfordert waren, mit Brechtliedern ihre liebe Not hatten und auch noch für uns DENKEN wollten. Gängelungen im eigenen Land – ihr dürft den Twist nicht tanzen, ihr dürft diesen und ihr dürft jenen Film nicht sehen. Kleine, aber bohrende Details, die das Klima anheizten. Die Jungen begannen sich immer zorniger zu wundern, dass die Älteren noch immer oder schon wieder nach den alten Reflexen funktionierten. Aus dem Trauma der vergangenen Jahrzehnte war schließlich neue, forsche Unschuld gewachsen, die sich nichts mehr sagen lassen wollte, aber schon gar nichts mehr. Den Älteren war es nicht zu verdenken, die Vergangenheit zum Teufel zu wünschen und sich nach Idylle zu sehnen, nach Harmonie, heiler Welt, Petticoats und anderen Nachzüglern der Invasion, nach harmlosen Freuden, nach menschenwürdigen Ordnungsformen, die nicht diktatorisch oktruiert, sondern im demokratischen Konsens verfasst wurden. Aufbauzeit, Aufbruch, Wende. Das war das Gerüst, in dem wir damals zu klettern begannen. Und überall war MUSIK. Die neue Musik, unsere Musik, die Pop-, die Rock-, die Jazzmusik, die dem Backbeat huldigte und nicht der Eins, das war der neue Lebensrhythmus. Der Marsch hatte den Wadenspanner. Dirndl und Lederhosen wirkten ideologisch angepatzt, das hatten die Nazis verschissen, Krachlederne und weiße Stutzen waren noch nicht vergessen…

Ländle-Woodstock

Erinnern Sie sich noch an FLINT – unser erstes Ländle-Woodstock? Wir wollten damit ein kleines Fanal setzen für die neue Zeit, die anbrechen sollte – ein dreitägiges Happening mit Literatur, Rock, Jazz, Tanz und schlafloser Action, ein unschuldiges und legendär gewordenes Statement einer neuen Generation, die sich all die Werte zu eigen machen wollte, derer es bedarf, um diese verletzliche Pflanze zu pflegen: Demokratie! Das Festival ist längst Legende, wohl auch dem Umstand geschuldet, dass die zweite Auflage von den Behörden verboten worden war – aus „Umweltschutzgründen…“ Dieselben Behörden, denen die Umwelt so am Herzen lag, haben zwei Tage später den Berg, auf dem das Festival hätte stattfinden sollen, zur Hälfte weggesprengt, um einer Autobahntrasse Platz zu machen…

Fanal und Menetekel

Der Donner dieser Sprengladungen war Fanal und Menetekel zugleich, jedenfalls war er einer der Gongschläge zur Öffnung. Und im Kielwasser dieser Öffnung formierten sich längst auch weitsichtige Politiker und kreative Unternehmer, denen schnell klar wurde, dass ein gesunder Internationalismus eine steife Brise generieren könnte, die ihre Segel rascher bläht als der Blick zurück. Und so raste man mit Volldampf in die Achtziger – gesegnete Generationen, die sich an den langen Frieden gewöhnen und vom geeinten Europa träumen durften. Da gäb’s noch viel zu berichten, aber wie mein Kumpel Falco (selig) konstatierte: „Wer sich noch an die Achtziger erinnern kann, hat sie nicht erlebt.“

