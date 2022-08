Alpsegnung der Emser Alpen

Wunderbares Wetter lockte am vergangenen Sonntag zahlreiche Wanderer ins Gebiet um den Sünser See, wo die Emser Alpen die jährliche Alpsegnung feierten.

Rund 500 Gäste sammelten sich zur Messe am See, welche von Dekan Paul Burtscher gehalten wurde.

Musikalisch umrahmt wurde diese durch die „Allrounders“, gemeinsam mit Riccardo Di Francesco, den Kindern von Lothar Nachbauer, dem in diesem Jahr gedacht wurde. Ebenso wurde der Landwirt Edwin Spiegel und der Hirte Gottlieb Peter (er ertrank vor 50 Jahren im Sünser See) in den Gebeten erwähnt.