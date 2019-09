Alppflegetag 2019

Am Samstag, dem 14. September 2019, haben Interessierte an den Emser Alpen die Möglichkeit, bei einer gemeinsamen Veranstaltung der Stadt Hohenems und der Agrargemeinschaft Emser Alpen gemeinschaftlich mitzuwirken.

Treffpunkt zum Alppflegetag ist um 9 Uhr beim Parkplatz gegenüber dem Postamt zwecks Bildung von Fahrgemeinschaften. „Geschwendet“ wird ein Gebiet im hinteren Ranzenberg an der Wandfluh. Wenn vorhanden, bitte Astscheren, kleine Handsägen und dergleichen und eventuell Handschuhe mitbringen. Im Anschluss an die getätigten Arbeiten gibt es eine kleine Jause vor Ort. Dieser „Schwendtag“ findet bei (fast) jeder Witterung statt. Sollte es außerordentlich schlecht sein, wird diese Aktion für heuer abgesagt.

Die Offenhaltung der Alpflächen ist Grundvoraussetzung für eine funktionierende Alpwirtschaft. Sie fördert die zunehmend unter Druck geratene Artenvielfalt und andererseits profitiert auch der Tourismus von einer offenen Landschaft. Im Naherholungsgebiet Schuttannen weiden alljährlich an die 500 Tiere, welche die Hauptarbeit leisten. Was Tiere nicht fressen und vom angrenzenden Wald her „aussamt“, würde bei Nichtpflege mit der Zeit Überhand nehmen und die Landschaft „verbuscht“ und wächst langsam zu. Um diesem an nötigen Stellen entgegenzuwirken, braucht es Menschen.