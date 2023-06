ALPLA unterstützt Lehrlinge mit Sport

Junge Menschen sind seit jeher wichtige Stützen des Erfolgs. ALPLAbildet Nachwuchsfachkräfte in sechs Lehrberufen aus, ist seit 1997 ununterbrochen als „Ausgezeichneter Lehrbetrieb“ prämiert und zählt über die Landesgrenzen hinaus zu den besten Ausbildungsunternehmen. Im Vorjahr gab es Österreichs höchste Ehre als „Staatlich ausgezeichneter Ausbildungsbetrieb“.

Seit 2022 bietet ALPLA seinen neu startenden Lehrlingen in Vorarlberg erstmals ein Programm namens Fit for Future an. Diese Initiative ist Teil des Engagements des Unternehmens zur Stärkung der Gesundheit und Fitness seiner Mitarbeiter(innen).

Das Programm, das vom Fitness­studio Kiing Athletic professionell betreut wird, besteht aus zwei Monaten Trainingsphase, findet zwei Mal wöchentlich statt und dauert jeweils eine Stunde. Die Trainings finden während der Arbeitszeit statt. Nach der erfolgreichen Einführung im September 2022 war schnell klar, dass das Programm weitergeführt wird. Ziel ist es, dass jeder ALPLA-Lehrling in Vorarlberg in der Lehrzeit zwei Monate lang durch Fit for Future mit dem Bewegungsangebot von ALPLA in Berührung kommt.

Perfekte Bedingungen, um die Fitness zu verbessern

Neben extra geschaffenen und umfangreich ausgestatteten Trainingsräumen stehen auch Duschmöglichkeiten zur Verfügung, um den Lehrlingen ein angenehmes und stressfreies Training zu ermöglichen. Harpa Johannsdottir, Fit for Future Koordinatorin in der HR-Abteilung in Hard, sagt: „Gerade während der Covid-Zeit sind die Bewegungsangebote für unsere Lehrlinge ein wenig zurückgegangen, deshalb ist es uns wichtig, ihnen eine Möglichkeit zu bieten, ihre körperliche und geistige Fitness zu verbessern.“

Zusätzlich zum Training gibt es Vorträge zu Ernährung und Schlaf, da diese Faktoren einen großen Einfluss auf die Wirksamkeit des Trainings haben. Das Programm Fit for Future ist auch ein Brückenschlag zu ALPLAsport, ein Konzept, das Gesundheit, Bewegung und soziale Gemeinschaft durch gemeinsame sportliche Aktivitäten und Freizeitangebote für die Mitarbeitenden vereint. Philippe Ortner, Lehrling Elektrotechnik: „Ich bin begeistert von diesem Programm und den Möglichkeiten, das es uns bietet. Es hilft mir, mich fit zu halten und ich bin dankbar für die Unterstützung von ALPLA.“

ALPLAsport – Bewegung und Mobilität

Laufen, Fahrradfahren, Gymnastik und mehr. Das Sport- und Gesundheits­angebot wird bei ALPLA seit Jahren ausgebaut. Die Mitarbeiter(innen) können in der Turnhalle oder im Freien Fitnesstrainings, Pilates-, Selbstverteidigungs- oder (E-)Mountainbikekurse absolvieren und sich auch im Stand-up-Paddling oder Bouldern üben. Mit stark subventionierten ÖPNV­-Jahreskarten und der dauerhaft angebotenen Jobbike-Aktion setzt sich der Familienbetrieb für klimafreundliche Mobilität im Land ein. Bei ausgewählten Radhändlern können E-Bikes, E-Roller und Fahrräder zu vergünstigten Konditionen erworben werden.

Meilensteine

1955: Gründung der „Alpenplastik Lehner Alwin GmbH“.

der „Alpenplastik Lehner Alwin GmbH“. 1960: Start der dualen Lehrlingsausbildung bei ALPLA. Inzwischen viele verschiedene Lehrberufe.

bei ALPLA. Inzwischen viele verschiedene Lehrberufe. 1997: Erste Prämierung als „Ausgezeichneter Lehrbetrieb“ in Vorarlberg durch WK, AK und Land Vorarlberg. Bis heute jährliche Auszeichnung mit diesem Siegel.

in Vorarlberg durch WK, AK und Land Vorarlberg. Bis heute jährliche Auszeichnung mit diesem Siegel. 2013: Übertragung des Konzepts der dualen Lehrlingsausbildung nach österreichischem Vorbild gemeinsam mit anderen Unternehmen nach Mexiko und China, wo diese Ausbildungsform bis zu dem Zeitpunkt gänzlich unbekannt war.

nach österreichischem Vorbild gemeinsam mit anderen Unternehmen nach Mexiko und China, wo diese Ausbildungsform bis zu dem Zeitpunkt gänzlich unbekannt war. 2020: Start der dualen Lehrlingsausbildung in Pashamylaram im indischen Bundesstaat Telangana in den Lehrberufen Mechatronik und Kunststoffformgebung.

in Pashamylaram im indischen Bundesstaat Telangana in den Lehrberufen Mechatronik und Kunststoffformgebung. 2021: Eröffnung Future Corner Polen in Ostrow. Ausbildungsstart im September 2021 im Beruf Mechatronik mit sechs Lehrlingen, mittlerweile sind es elf Lehrlinge.

in Ostrow. Ausbildungsstart im September 2021 im Beruf Mechatronik mit sechs Lehrlingen, mittlerweile sind es elf Lehrlinge. 2022: Auszeichnung als „Staatlich ausgezeichneter Ausbildungsbetrieb“ für besondere Leistungen in der Lehrlingsausbildung durch das Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft.

für besondere Leistungen in der Lehrlingsausbildung durch das Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft. 2022: Staatspreisträger im Bereich „Familie und Beruf“ für Verdienste im Sinne der Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch das Bundesministerium für Frauen, Familie, Integration und Medien.

im Bereich „Familie und Beruf“ für Verdienste im Sinne der Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch das Bundesministerium für Frauen, Familie, Integration und Medien. 2023: Start der dualen Lehrlingsausbildung in Südafrika. In Lanseria nahe Johannesburg werden 12 Lehrlinge in Kunststofftechnik und Mechatronik ausgebildet.