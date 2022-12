ALPLA Kids wächst: Holzneubau und riesiger "Kinder-Garten"

Rund 500 zusätzliche Quadratmeter und eine riesige Outdoor-Spielfläche: Das Kinderhaus ALPLA Kids bietet mit einem Neubau nun Raum für die Betreuung von insgesamt 100 Kindern von 15 Monaten bis 6 Jahren.

Mit dem Ausbau fördert ALPLA weiter die Vereinbarkeit von Arbeit, Freizeit und Familie. Für den Einsatz gab es zuletzt den Staatspreis „Familie & Beruf“ 2022. ALPLA vergrößert das Angebot der betrieblichen Kinderbetreuung am Hauptsitz in Hard mit einem neuen Gebäude. Das vor 15 Jahren gegründete Kinderhaus ALPLA Kids ist das größte seiner Art in Vorarlberg und bietet nach der nunmehr fünften Bauerweiterung Platz für 100 Kinder von 15 Monaten bis 6 Jahren.