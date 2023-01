Alpinunfall in Zürs: 55-Jähriger schwer verletzt

Ein 55-jähriger Skifahrer ist am Montag in Lech-Zürs im Bereich einer Skibrücke rund fünf Meter tief in einen Bach abgestürzt.

Dort blieb der Mann regungslos auf dem Rücken liegen, informierte die Polizei. Die Schwester des Verunglückten informierte umgehend die Einsatzkräfte, die den 55-Jährigen bargen. Er wurde mit schweren Verletzungen ins LKH Feldkirch geflogen.

Der Mann war gegen 14 Uhr auf der Piste "Schüttboden-Zürs" in Richtung der Trittalpbahn-Talstation unterwegs. Kurz vor der Talstation auf Höhe der dort befindlichen Skibrücke verlor der 55-Jährige die Kontrolle über seine Ski und geriet über den Pistenrand. Er durchstieß den beidseitig am Brückenverlauf angebrachten Begrenzungszaun und stürzte in den Pazüelbach ab

