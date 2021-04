Alpinunfall: Frau stürzt 10 bis 15 Meter tief in Fluss ab

Eine 41-Jährige war gestern von Ebnit Richtung Dornbirn Gütle unterwegs, als sie vom Weg abkam und geborgen werden musste.

Eine 41-jährige Frau war am Sonntagnachmittag in Ebnit auf dem Rückweg von der Hohen Kugel kommend und wollte bei der Bushaltestelle "Ebnit-Sattelweg" in den Bus einsteigen. Da sie den Bus verpasste, ging die Frau auf dem bei der Bushaltestelle beginnenden Wanderweg in Richtung Dornbirn-Gütle weiter.