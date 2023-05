Alpinunfall: Bub (10) stürzt auf Klettersteig 100 Meter in die Tiefe

Ein Ausflug zum Klettern endete tragisch für einen 10-jährigen Jungen und seinen Vater.

Der Junge stürzte aufgrund nasser Bedingungen auf einem Klettersteig in Götzis und erlitt eine schwere Kopfverletzung. Der Vater war in der Lage, schnell Hilfe zu rufen, und der Junge wurde zur medizinischen Versorgung ins Landeskrankenhaus Feldkirch gebracht.

Unglück auf dem Klettersteig

Am 17. Mai 2023 begaben sich ein 10-jähriger Junge und sein 38-jähriger Vater auf den Zustiegsweg zum Klettersteig via Kapf im Bereich Banzig in 6840 Götzis, Meschach. Unglücklicherweise rutschte der Junge vermutlich aufgrund der nassen Bodenverhältnisse aus und stürzte in der ersten Rinne des Weges etwa 100 Meter in die Tiefe.