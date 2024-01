Mit den Favoriten im Gepäck tourt das ALPINALE Kurzfilmfestival wieder durchs Ländle und macht Halt in Dornbirn, Hard, Koblach, Hohenems, Damüls sowie in der Schweiz, Liechtenstein und Wien. Die ALPINALE auf Tour findet bereits zum achten Mal in Kooperation mit den jeweiligen Veranstaltungsorten statt.

Die Besucher:innen erwartet eine Achterbahnfahrt voller Emotionen, Spannung und unerwarteten Wendungen. Dieser Filmabend wird alles andere als gewöhnlich.

NELLYS´ STORY: Ein kleines Mädchen, das am eigenen Geburtstag die Kontrolle übernimmt und ihre Mutter aussperrt. Doch was wie ein kindlicher Streich beginnt, eskaliert schnell...

ISTINA: Eine bedrohte Journalistin flieht nach Deutschland, wo sie ebenfalls aufgrund ihrer Arbeit Feindseligkeiten erfährt.

FOR PETE´S SAKE: Jim verliert den Verstand im Krankenhaus, bis überraschende Testergebnisse eintreffen - eine Frage von Lachen oder Tod.

MITLÄUFER: Mirko steht vor dem Verlust seiner Familie und seiner Spezialeinheit, als seine Freundin verdächtigt wird, Informationen an die interne Revision weitergegeben zu haben.

DIE ALLERLANGWEILIGSTE OMA: Die Geschichte erzählt von Gretas Besuch bei ihrer Großmutter Maritta. Als die Großmutter einschläft, spielt Greta deren Beerdigung nach. Die Situation führt zu einem Gespräch über den Tod, der trotz seines Geheimnisses Menschen näher zusammenbringt.

EIN MORD FREI: Was wäre wenn jeder Mensch per Gesetz einen Mord frei hätte? Die Eltern von Mia machen sich große Sorgen, als ihre rebellische Tochter 18 wird und kämpfen ums Überleben.

Termine: