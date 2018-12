Alpenglück - die Nadelmanufaktur: Glückliche Softtoys made im Ländle

Andrea Sturn macht aus Stoffresten in Handarbeit einzigartige Soft-Toys und verkauft dieses unter dem Label "Alpenglück - die Nadelmanufaktur". VOL.AT sprach mit der kreativen Dornbirnerin.



Sind sind äußerst gefragt bei Klein und Groß – und das besonders jetzt in der Vorweihnachtszeit, wo viele auf der Suche nach dem passenden Geschenk für ihre Lieben sind: Die Rede ist von Stofftieren. Wer sonst auf Produkte aus regionaler Produktion setzt, hat es bei diesen Spielzeugen schwer. Andrea Sturn aus Dornbirn wollte das ändern: “Mir war es einfach ein Anliegen, weil das ganze Kinderspielzeug von überall her kommt. Dass es etwas aus dem Ländle gibt.” Die Vorarlbergerin stellt selbst Softtoys her und verkauft diese unter dem Label “Alpenglück – die Nadelmanufaktur“.