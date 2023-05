Alpauftrieb

Seit vergangenem Wochenende ist das Gebiet Schuttannen wieder belebt und die Besucher dürfen sich auf Kuhglockengeläut und imposante Impressionen freuen.

Die Hirten Thomas und Mario haben in den vergangenen Wochen die Zäune aufgestellt und durften nun die Rinder, die sie in diesem Sommer betreuen dürfen, entgegennehmen. Rund 550 Stück Jungvieh wurden von den Bauern an die Hirten zur Sömmerung übergeben. Es ist also wieder Leben auf den Emser Alpen eingekehrt. In den kommenden Wochen werden die Rinder die Weideflächen in den Schuttannen abgrasen, ehe es auf die Hochalpen im hinteren Mellental und am Sünser See geht.