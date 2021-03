Alonso fühlt sich nach Rad-Unfall fit für Formel-1-Saison

Formel-1-Pilot Fernando Alonso muss sich nach der Saison als Folge seines Kieferbruchs einer weiteren Operation unterziehen. "Es müssen bei mir zwei Titanplatten aus dem Oberkiefer entfernt werden", sagte der 39-Jährige vom Alpine-Team am Freitag bei den Testfahrten in Bahrain. Der Spanier hatte sich Mitte Februar bei einem Trainingsunfall mit dem Rennrad verletzt. Er fehlte daher bei der Vorstellung des Autos seines Rennstalls und bei einigen Werbeterminen.

Bei den dreitägigen Testfahrten in Sakhir soll er am Samstag erstmals auf die Strecke gehen. Seine Vorbereitung auf das Comeback in der Formel 1 habe wegen des Unfalls nicht sehr gelitten, versicherte der zweifache Weltmeister. "Ich erwarte ganz ehrlich keine Probleme", sagte Alonso. Er habe zuletzt bereits wieder normal trainiert und auch Simulatortests absolviert. Er sei bei "100 Prozent".