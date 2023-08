"Alma"-Ticketstreit scheint beigelegt zu sein

Der Ticketstreit um die "Alma"-Aufführungen im Südbahnhotel am Semmering scheint beigelegt zu sein. Hermann Doppelreiter (ÖVP), Bürgermeister der Gemeinde an der niederösterreichisch-steirischen Landesgrenze, habe vermittelt, teilte die Südbahnhotel Kultur GmbH auf ihrer Website mit. Der Ortschef bestätigte das auf Anfrage der APA.

Doppelreiter verwies auf Besprechungen und auf ein E-Mail, das er ausgeschickt und in dem er auch "ein bisschen schärfer formuliert" habe. Am Samstagabend sei er bis weit nach Vorstellungsbeginn von "Alma" an Ort und Stelle gewesen. Es sei gelungen, "dass beide Security-Gruppen abziehen" (die der Südbahnhotel Kultur GmbH ebenso wie jene von Regisseur Paulus Manker, Anm.). Die Polizei sei "in Präsenz" gewesen.