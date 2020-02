Allrounder in Sachen Projektmanagement

„Ich bin ein Allrounder, der sich über neue Herausforderungen freut, der großen Spaß an der Abwechslung hat, die sich auf dem Markt für den bezahlten Zutritt ergibt.“

Mit diesen Worten beschreibt Sasha Böhler seine Arbeit bei der Firma Portalum GmbH., die Komplettlösungen für den Bereich bezahlter Zutritte anbietet. Dazu zählt die Entwicklung von Kassensystemen ebenso wie die jeweils passende Zutrittssoftware für Schwimmbä­der, Museen oder Stadien. Böhlers Hauptauf­gaben bestehen aus Verkauf, Marketing so­wie dem Projektmanagement. Portalum und Böhler sind erfolgreich unterwegs und dürfen sich über Kunden in Wien, Rügen in Deutsch­land oder in Tennessee (USA) freuen.