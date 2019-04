Alljährlich macht sich der SENIORENBUND LUDESCH zufuß nach Rankweil zur Basilika auf.

Diese Frühjahrswanderung zur Basilika nach Rankweil ist ein wichtiger Bestandteil des Jahresprogramms der Ludescher Senioren, sie ist allerdings keine typische Wallfahrt.

Einerseits wird die Fitness der Ludescher Senioren einmal mehr unter Beweis gestellt, geht es doch fast fünf Stunden über Hügel und durch Wälder, durch die frühlingshafte Natur bis zum Ziel in Rankweil. Andererseits kann man sich während der Wanderung austauschen oder ganz einfach die frühlingshafte Natur einwirken lassen. Der Himmel war bedeckt, also ideales Wanderwetter, zur gemütlichen Pause in der Bäckerei in Satteins stießen noch ein paar Wanderer dazu, so dass schlussendlich 22 Seniorinnen und Senioren auf dem Basilikaberg in Rankweil standen. Gestärkt durch das Motto „Net lugg lo“, dass auch die Wanderer den ganzen Weg begleitet hatte und durch die Köstlichkeiten „am Marktplatz“, hier wurde das „Miteinander“ gepflegt, fuhren die Ludescher, natürlich mit den „Öffis“, wieder nach Ludesch.