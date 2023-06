„Alles Walzer“ im Palast

Nachdem mit mehrminütigen „Standing Ovations“ bedachten Konzert der jungen Künstler „Sterne von Morgen“ im ausverkauften Rittersaal des Palastes vom vergangenen Samstag, folgt am Samstag, dem 1. Juli 2023, um 19.30 Uhr im Palasthof das nächste Konzerthighlight des Kammerorchesters Arpeggione.

Dabei erklingen die schönsten Melodien von Johann Strauß, Franz Lehar, Carl Zeller, Eduard Künneke, Jacques Offenbach, Operetten-Arien und Ouvertüren wie „Eine Nacht in Venedig“, „Die Fledermaus“, „Komm in die Gondel“, „Das Land des Lächelns“, „Komm in den kleinen Pavillon“, „Ohne Sorgen“, „Spiel ich die Unschuld vom Lande“ u. v. a.