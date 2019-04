Alles unter einem Schirm

Die Gymnaestrada-Außenbühne in Rankweil ist von Ende Juni bis Mitte Juli Schauplatz für ein buntes Potpourri an Veranstaltungen.

„Come together. Show your colours“: Unter diesem Motto verwandelt sich Rankweil bei der 16. Weltgymnaestrada vom 7. bis 12. Juli 2019 in einen farbenfrohen Treffpunkt für Menschen verschiedenster Nationen. Denn die Marktgemeinde beherbergt bei diesem Weltturnfestival der Superlative die Gruppen aus Malawi, Kanada und Belgien.

Zudem wird auf dem Marktplatz eine 16×18 Meter große Bühne errichtet, die als Gymnaestrada-Außenbühne Schauplatz zahlreicher Turn Shows sein wird. Der beeindruckende Bühnenschirm im Herzen Rankweils wird außerdem auch einer Reihe an weiteren Veranstaltungen ein Dach bieten: Das besondere Flair rund um die Weltgymnaestrada und die vielen Möglichkeiten, die solch eine Bühne bietet, gaben den Veranstaltern Anlass, ein buntes Programm zusammenzustellen, das den Marktplatz Rankweil zu einem bunten Treffpunkt für Menschen jeden Alters, aller Nationen und verschiedener Interessen werden lässt. Der guten Zusammenarbeit der Marktgemeinde mit Vereinen wie der Turnerschaft Rankweil und dem Alten Kino sowie mit den Wirten soll damit einmal mehr Ausdruck verliehen werden.

Dialektvielfalt

Den Auftakt zum großen Festreigen der besonderen Art macht am 28. Juni der ORF-mundARTpop/rock-Wettbewerb „Singa wia dr Schnabl gwachsa isch“. Vorarlberger Mundartmusiker haben hier die Möglichkeit, ihre Songs in Vorarlberger Dialekt zu präsentieren. Am 30. Juni wird dann zum „Fest der Kulturen“ geladen, bei dem das Miteinander der verschiedensten Kulturen in Rankweil gefeiert wird.

Am 3. Juli gastiert das „Herbert Pixner Projekt“ in Rankweil. Das außergewöhnliche Musikprojekt aus Südtirol zählt derzeit zu den erfolgreichsten Acts im Bereich „neue & progressive Volksmusik“. Gerhard Polt und die Well-Brüder aus‘m Biermoos bieten am 4. Juli dann einen unterhaltsamen bayrischen Abend mit Musik und Texten fernab von weiß-blauer Weißwurst-idylle und Bierseligkeit.

Feuerwehr Jubiläum

Einen Tag vor der Gymnaestrada-Eröffnung wird in Rankweil dann ein ganz besonderes Jubiläum zelebriert: Die Feuerwehr Rankweil mit 125 Mitgliedern feiert ihr 150-jähriges Bestehen auf dem Marktplatz. Auf dem Sportplatz Gastra und der vorderen Ringstraße finden zudem Leistungsbewerbe statt.

Nach diesem spannenden Countdown ist es am 7. Juli schließlich so weit: Die Gymnaestrada wird um

19 Uhr mit einem bunten Willkommensabend für die in Rankweil untergebrachten Turnergruppen aus Kanada, Belgien und Malawi eröffnet.

An den folgenden Tagen stehen viele Gruppenvorführungen sowie Nationenabende auf dem Programm. Musikalisch umrahmt werden die Shows beispielsweise durch die „Simon & Garfunkel Revival Band“ oder Jack Shepherd, der mit seiner Show „The Ed Sheeran Experience“ das Publikum bezaubern wird. Der Abschlussabend der Gymnaestrada-Woche in Rankweil am 12. Juli wird von der Vorarlberger Band „The Souljackers“ musikalisch umrahmt. Krönendes Finale nach diesem bunten Festmarathon wird am 13. Juli ein Auftritt der Ersten Allgemeinen Verunsicherung (EAV) sein. Die österreichische Kultband gastiert im Rahmen ihrer Abschiedstournee in Rankweil.

Großartiger Zusammenhalt

Kulinarisch verwöhnt wird das Publikum bei der Gymnaestrada von Rankweiler Wirten, die auf dem Marktplatz mit verschiedenen Köstlichkeiten aufwarten. Gemeinsam mit ihnen, der Feuerwehr Rankweil, der Turnerschaft Rankweil und dem Alten Kino Rankweil ist es der Marktgemeinde gelungen, diesen mit Highlights gespickten Veranstaltungsreigen auf die Beine zu stellen. Ohne die Mithilfe Hunderter Ehrenamtlicher ginge es aber nicht. Dass alle an einem Strang ziehen und mithelfen, ist in Rankweil Ehrensache.

Somit heißt das Motto nicht nur auf der Bühne „Alles unter einem Schirm“. Auch im Hintergrund haben sich alle unter einem Dach versammelt, um gemeinsam und mit vollem Engagement Rankweil zu einem friedlichen und bunten Treffpunkt für Menschen aus aller Welt werden zu lassen.

Alles unter einem Schirm

Programm 28. Juni bis 13. Juli

Finale

ORF „mundARTpop/rock“-Wettbewerb

Freitag, 28. Juni 2019, 19 Uhr

Rankweil als Heimat

Fest der Kulturen

Sonntag, 30. Juni 2019, ab 10 Uhr

Tour 2019

Herbert Pixner Projekt (IT)*

Mittwoch, 3. Juli 2019, 20.30 Uhr

Im Abgang nachtragend

Gerhard Polt & Die Well-Brüder (DE)*

Donnerstag, 4. Juli 2019, 20:30 Uhr

150 Jahre Feuerwehr Rankweil

Landesleistungsbewerbe, Siegerehrung & Fest

Samstag, 6. Juli 2019, ab 6 Uhr

Gymnaestrada 7.–12.7.2019

Kanada, Belgien & Malawi – Welcome in Rankweil

Sonntag, 7. Juli 2019, 19 Uhr

Gruppenvorführungen aus aller Welt

Nationenabend – Kanada meet Rankweil

Country Line Dance Night

Montag, 8. Juli 2019, ab 16 Uhr

Gruppenvorführungen aus aller Welt

Nationenabend – GB & Australien meets Rankweil

Live Musik Karaoke – Limuka

Dienstag, 9. Juli 2019, ab 16 Uhr

Gruppenvorführungen aus aller Welt

Mit-Tanzen – zu Volksmusik

The Ed Sheeran Experience (GB)

Mittwoch, 10. Juli 2019, ab 16 Uhr

Nationenabend – Belgien meets Rankweil

Simon & Garfunkel Revival Band

Donnerstag, 11. Juli 2019, ab 16 Uhr

Gruppenvorführungen aus aller Welt

„Good bye, Au revoir & „pfüat di“

The Souljackers

Freitag, 12. Juli 2019, ab 16 Uhr

Die Abschiedstour 2019

EAV (AT) & Support* – AUSVERKAUFT!

Samstag, 13. Juli 2019, 19 Uhr

*Kartenvorverkauf: ländleTICKET (Raiffeisenbanken

und Sparkassen), Musikladen und Expert Tschanett Rankweil.

Freier Eintritt bei allen anderen Events.