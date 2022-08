Alles Tomate in der Küche

Der Obst- und Gartenbauverein Lustenau hat zum „Alles-Tomate-Kochkurs“ geladen.

Lustenau Kleine rote und gelbe Kirschtomaten liegen neben großen sattroten fleischigen Tomaten in der Küche der Mittelschule Hasenfeld auf der Anrichte. Kräuter, Gewürze, Käse, Brot und alle weiteren Zutaten, die für die verschiedensten Tomatengerichte benötigt werden, stehen ebenfalls bereit für die 13 Hobbyköche. Sie haben vergangenen Samstag den „Alles-Tomate-Kochkurs“ bei Sigrid Gasser besucht. Der Obst- und Gartenbauverein Lustenau (OGV) konnte die begehrte Köchin für den Kochkurs gewinnen. „Sigrid ist eine hervorragende Köchin, deshalb freut es mich umso sehr, dass sie den Kurs heute leitet“, sagte Cornelia Maier, Obfrau des OGV stolz.

Tomaten als Hauptakteur in der Küche

Geschäftig geht es her in der Schulküche. „Tomaten werden meistens als Beiwerk in der Küche verwendet. Allerdings können sie ein super Hauptakteur sein“, erklärte Sigrid Gasser, leidenschaftliche Köchin und ehemalige Mitarbeiterin der Landwirtschaftskammer Vorarlberg, vielversprechend. Sie hat den Kursteilnehmenden ein umfassendes Rezeptbuch mit verschiedensten Tomatengerichten mitgebracht. Zehn Kilogramm des roten Fruchtgemüses wurden im Laufe des Tages verarbeitet. Von morgens bis in den Nachmittag hinein stellten die interessierten Teilnehmenden leckere Gerichte her. Während eine Gruppe sich an das Tomaten-Mousse wagte, schichteten andere einen warmen Tomatensalat, stellten Tomatenpesto her, oder füllten große Tomaten. Aber auch ein Gazpacho aus Tomate, Käsfladen mit Tomaten oder eine scharfe Tomatensalsa wurden gezaubert.

Vielseitige Rezeptideen

„Ich habe viele Tomaten im Garten und freue mich, heute ein paar leckere Gerichte zu kochen“, sagte Edith aus Lustenau. Den anderen Kursteilnehmenden geht es ähnlich. Interessiert verfolgen sie die Anweisungen der geübten Köchin und staunen über den vielfältigen Einsatz in der Küche. Sigrid Gasser gibt wertvolle Tipps und zeigt, was man mit Geduld und Zeit in der Küche erreichen kann. „Essen ist wichtig. Das macht man ein Leben lang. Wenn ich nicht mehr esse, dann sterbe ich“, sagte sie. Deshalb solle man sich gut überlegen, ob man sich lieber gutes oder schlechtes Essen zuführen möchte. Für Sigrid Gasser ist Zeit ein wichtiger Faktor beim Kochen. „Wenn man sich Zeit dafür nimmt, entstehen köstliche Gerichte“, sagt sie mit einem Lächeln.

Rezepte weitergeben